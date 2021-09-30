Дмитрий Махонин: «Майские» указы позволяют поддержать талантливых работников культуры

Фото: сайт губернатора и правительства Пермского края.

На заседании совета глав муниципальных образований края губернатор Дмитрий Махонин напомнил участникам совещания о том, что необходимо усилить меры безопасности в образовательных учреждениях края.

- В Пермском университете произошла страшная трагедия, погибли и пострадали студенты и сотрудники вуза, - начал свое выступление Дмитрий Махонин. - Это тяжелый урок, который еще раз напомнил о том, как важно обеспечить безопасные условия в учебных заведениях. Наши дети должны быть одинаково хорошо защищены в вузах, колледжах, техникумах, школах, детских садах. Самое ценное – их жизнь и здоровье. Необходимо консолидировать усилия руководителей учреждений образования, правоохранительных структур и органов власти – прошу глав муниципальных образований подключиться к этой работе.

Одним из важных вопросов заседания стало обсуждение исполнения «Майских» указов президента РФ Владимира Путина в отрасли культуры в муниципальных образованиях Пермского края.

Дмитрий Махонин напомнил, что в Прикамье они реализуются с 2012 года и касаются повышения заработных плат работников данной сферы.

- Четкое исполнение «Майских» указов в сфере культуры позволит поддержать лучшие кадры, а значит – удержать талантливых людей в регионе, реализовать нацпроекты, сделать жизнь в глубинке более интересной и разнообразной, - – отметил глава регионе.

Как сообщил на заседании министр культуры Вячеслав Торчинский, благодаря ежегодной индексации, удалось на 30 процентов увеличить заработную плату работников культуры. Средний трудовой доход для региона, которому согласно «Майским» указам, должен соответствовать доход работников культуры в крае, составил 34,5 тысяч рублей. Именно на эту сумму мы ориентировались, когда в начале года подписывались Соглашения с муниципалитетами. При этом в каждой территории устанавливается свой целевой показатель, исходя из ее экономики и доходов. Такой дифференцированный подход позволяет планировать реально выполнимые показатели, а не просить невозможного.

В июне средний показатель по Пермскому краю был увеличен до 37,1 тысяч рублей. Таким образом, согласно « Майским» указам должна была повыситься и средняя зарплата работников учреждений культуры. Благодаря инициативе Дмитрия Махонина муниципалитеты на эти цели получили дотацию в 300 миллионов рублей.

- Эти средства сейчас получают почти все муниципалитеты, но те, которые не смогут исполнить условия Соглашения, должны будут вернуть их в краевой бюджет, - напомнил губернатор.

Вячеслав Торчинский сообщил, что пока, по итогам 9 месяцев, 28 территорий Пермского края не обеспечивают среднюю зарплату работникам культуры, равную 97 процентам от уровня целевого показателя в территории. Но ситуацию должен выправить 4 квартал, на который приходятся итоговые выплаты и годовые премии. Самыми проблемными оказались 4 территории, которые отказываются подписывать Соглашения.

По итогам обсуждения Дмитрий Махонин подчеркнул, что исполнение указов президента РФ является приоритетом для всех.

- К территориям, которые в ближайшее время не подпишут Соглашения, будут применяться жесткие санкции, - предупредил глава региона. - Если администрация муниципалитета не заинтересована в поддержке работников культуры, то краевое Правительство отзовет все инвестиционные проекты в муниципалитете в сфере культуры. И средства, направленные на инвестиции, уйдут на зарплаты людям.