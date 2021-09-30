На оперштабе рассказали, где будут действовать QR-коды в Пермском крае

Теперь, чтобы сходить в театр или кинотеатр, потребуется QR-код о вакцинации или тест на коронавирус. Фото: Анна Маркова

В Перми 30 сентября на оперативном штабе по противодействию коронавирусу были внесены изменения, которые внесут коррективы в спортивную, культурную и туристическую сферы жизни.

С 4 октября в регионе будут использоваться сертификаты о вакцинации и QR-коды при посещении

- сеансов, спектаклей, концертов, представлений и других мероприятий в театрах, концертных залах, филармониях, кинотеатрах, домах культуры, цирке и других учреждениях сферы культуры;

- официальных спортивных соревнований профессиональных клубов;

- физкультурных мероприятий, в том числе вне помещений;

- фитнес-центров и фитнес-клубов, тренажерных залов и бассейнов;

- массовых мероприятий в сфере туризма;

- любых других мероприятий в зданиях и помещениях, которые организовываются органами государственной и муниципальной власти.

Посетителям этих мероприятий нужно будет предъявить паспорт, сертификат о вакцинации, либо QR-код, подтверждающий вакцинацию от коронавируса.

QR-коды пока не вводятся для посещения кафе, ресторанов и других заведений общественного питания.