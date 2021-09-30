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Общество30 сентября 2021 6:48

Инвестор строительства аквапарка в Перми рассказал о планах реализации проекта

Объект планируют возвести в Кировском районе
Анна Маркова
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Построить аквапарк в Перми планирует иркутская компания.

Построить аквапарк в Перми планирует иркутская компания.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Перми прошла встреча губернатора Пермского края Дмитрия Махонина с генеральным директором ООО «Востоксвязь» из Иркутска Евгением Лукьяновым.

Он выступает в качестве инвестора строительства аквапарка в краевой столице и планирует реализовать проект.

Вместе с этим компания рассматривает вариант строительства рядом с аквапарком оздоровительно-развлекательного комплекса с термальной зоной, СПА, отелем, торгово-развлекательным центром, рестораном, детским центром, аттракционами.

Для строительства аквапарка рассматривается территория по улице Калинина, 84, но для этого нужно изменить предназначение участков земли из промышленной зоны на другой вид – развлекательные мероприятия. Для этого будут организованы публичные слушания.