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Происшествия29 сентября 2021 18:29

В Пермском крае мужчина пытался изнасиловать продавца

Происшествие случилось в Свердловском районе
Анна Маркова
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Мужчина напал на продавца прямо в магазине.

Мужчина напал на продавца прямо в магазине.

Фото: Иван Макеев

В Перми осудили 32-летнего мужчину за покушение на изнасилование и угрозу убийством. В СКР по Пермскому краю рассказали, что 19 мая продавец-кассир одного из магазинов пришла на работу на ночную смену. В магазин зашел пьяный мужчина. Он прошел за прилавок, напал на женщину и, угрожая убить, попытался изнасиловать.

Женщина дала отпор нападавшему и смогла нажать тревожную кнопку. Злоумышленник сбежал, но вскоре его нашли и задержали правоохранители.

- Виновному назначено 4 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает СКР по Пермскому краю. Приговор вступил в законную силу.