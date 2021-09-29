В Пермском крае мужчина пытался изнасиловать продавца

Мужчина напал на продавца прямо в магазине. Фото: Иван Макеев

В Перми осудили 32-летнего мужчину за покушение на изнасилование и угрозу убийством. В СКР по Пермскому краю рассказали, что 19 мая продавец-кассир одного из магазинов пришла на работу на ночную смену. В магазин зашел пьяный мужчина. Он прошел за прилавок, напал на женщину и, угрожая убить, попытался изнасиловать.

Женщина дала отпор нападавшему и смогла нажать тревожную кнопку. Злоумышленник сбежал, но вскоре его нашли и задержали правоохранители.

- Виновному назначено 4 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает СКР по Пермскому краю. Приговор вступил в законную силу.