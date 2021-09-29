Пермская компания продавала детские билеты на речные круизы без льгот

Билеты на речные круизы детям до 10 лет должны продавать с 50% скидкой. Фото: Анна Маркова

Уральская транспортная прокуратура провела проверку ООО «Кама-Тревел», которая занимается речными перевозками. Во время проверки выяснилось, что компания продавала билеты детям до 10 лет без льгот. Прокурор вынес компании представление, должностное лицо предприятия привлекли к дисциплинарной ответственности.

- Теперь перевозчиком установлен льготный тариф для перевозки детей в размере 50% стоимости билета, сообщает Уральская транспортная прокуратура.