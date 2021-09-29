В Прикамье повторился антирекорд по суточному приросту заболевших COVID-19

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В Пермском крае за сутки выявили 480 новых случаев заражения коронавирусом. Это повтор антирекорда для нашего региона с начала пандемии. Столько же зараженных за сутки было выявлено на 27 августа 2021 года.

45 человек из новых инфицированных лечатся в больницах, 435 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число заболевших ковидом в Прикамье за время пандемии достигло 101 570. В числе 480 новых инфицированных 198 пациентов мужского пола, 282 – женского, среди заболевших 78 детей.

Выздоровел 421 человек. Скончалось за сутки от коронавируса 28 пациентов. Общее число умерших от COVID-19 с начала пандемии - 4 828 человек.