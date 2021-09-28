При благоустройстве Слудской горки сохранят почти все деревья и кустарники

Слудская горка. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми в период благоустройства Слудской горки сохранят почти все деревья и кустарники. Об этом сообщили в городской мэрии.

Всего на горке растет около 500 насаждений. По результатам исследований, 83 дерева и 10 кустарников повреждены и угрожают жителям при штормовом ветре. Их заменят на новые в следующем году.

Пространство вдоль улицы Петропавловской на участке от улицы Попова до улицы Крисанова приведут в порядок в рамках подготовки к 300-летию Перми. На горке появятся новые детские и спортивные площадки, места для настольных игр. А также ландшафтные зоны для отдыха и прогулок.