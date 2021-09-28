В Пермском крае 473 новых случая коронавирусной инфекции

С начала пандемии в Прикамье ковидом заболели уже 100 590. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае коронавирусная инфекция выявлена еще у 473 жителей. Роспотребнадзор сообщает, что 87 человек проходят лечение в больницах, 386 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди заболевших 36 детей. Всего лечение в клиниках проходят 3812 пациентов, из них на ИВЛ – 164. Скончались за сутки - 26 человек с коронавирусом.

С начала пандемии в Прикамье ковидом заболели уже 100 590.

Кстати, в Пермский крае привезли еже одну партию вакцины «Спутник V» - 52 200 комплектов. В Минздраве региона сообщают, что с начала вакцинации доставлено больше одного млн комплектов вакцины от коронавируса.

Привиты 758,3 тысяч жителей. Полностью завершили курс иммунизации двухкомпонентными вакцинами 626 тысяч человек.