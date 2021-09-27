Смертельное ЧП: под Пермью автокран с машинистом упал с моста

ЧП произошло на дороге Пермь - Березники в районе Полазны. Фото: Викимапия.

На дороге Пермь – Березники произошло смертельное ЧП: во время ремонта мостового перехода через реку Полазна рухнул с моста автокран. Находившийся внутри машинист погиб.

При выполнении работ на строительном участке «Ремонт мостового перехода через р. Полазна» автомобильный кран перевернулся и упал с моста вместе с находившимся в нем работником, - сообщили в Государственной инспекции труда в Пермском крае. - В настоящее время государственный инспектор труда выясняет причины и обстоятельства несчастного случая. По результатам расследования несчастного случая будут приняты меры административного характера и направлены материалы в следственные органы.

Работы по этому проекту стоимостью 41,2 миллиона рублей ведет Мостоотряд №123, входящий в состав АО «Уралмсотострой».