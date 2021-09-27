В Прикамье от COVID-19 вакцинировалось 756 тысяч человек

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В Пермском крае от COVID-19 с начала массовой вакцинации привилось 756 тысяч человек. Из них почти 624,2 тыс. полностью завершили курс иммунизации двумя компонентами вакцин. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

За неделю с 20 по 27 сентября первый этап вакцинации прошли 13,5 тыс. человек. Оба компонента поставили 15,7 тыс.человек.

Отметим, всего за период иммунизации в регион поступило 1 028 479 комплектов вакцины. Из них 808 593 — «Спутник V», 157 956 — «Спутник Лайт», 50 960 — «ЭпиВакКорона», 10 970 — «КовиВак».