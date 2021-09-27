Синоптики обещают похолодание в Пермском крае и дожди

На неделе в Пермском крае будет прохладно. Фото: Анна Маркова

В Пермском крае на этой неделе осень будет заставлять жителей кутаться в шарфы и надеть шапки. Потепления не ожидается, наоборот, будет прохладно и дождливо. Прогноз погоды от научно-популярного метеорологического проекта "Метеоролог и я" на эту неделю такой: средняя температура воздуха окажется ниже нормы на 2-3°, осадков будет меньше на 40-60% от климатической нормы.

В понедельник в регионе ночью по востоку края возможен мокрый снег. Днем всего +4…+9°.

Во вторник и среду дожди прекратятся и заметно похолодает. Во вторник ночью −4…+1°, днем +4…+9°. В среду ночью −4…+1°, днем +3…+8°.

В четверг в ночь на пятницу возможен небольшой дождь. ночью −3…+2°, днем +4…+9°.

1 октября облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Ночью 0…+5°, днем +3…+8°.

- Предварительно после 1 октября сохранится прохладная погода днем не выше +9°. В субботу обойдется без осадков, а в воскресенье местами не исключен небольшой дождь.