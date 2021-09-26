Футболистам «Амкар Пермь» удалось обыграть пермскую «Звезду»

Фанаты собрались на так называемой "горке". Момент трансляции матча.

Дерби в футболе называют матчи между «своими» - командами из одного города или одной страны.

- Интересно, кто будет сильней? – гадали пермские болельщики, подтягиваясь на «горку» - место за пределами стадиона «Звезда», откуда неплохо видно футбольное поле - число мест на трибунах из-за коронавируса ограничили. Перед «Амкаром», как известно, поставили задачу выбиться из начальной профессиональной лиги повыше. Но у «Звезды» - побольше опыта игры среди начинающих профессионалов.

В целом матч проходил в равной борьбе. На 13-минуте «Амкар» вырвался вперед – гол забил капитан команды Евгений Тюкалов, но, как и обещал, не стал на публику радоваться мячу, заброшенному в ворота еще недавно родной для него команды.

Однако на 29-й минуте футболист «Звезды» Илья Карпук сравнивает счет.

Перед перерывом «Амкар» вновь выходит вперед – гол после подачи со штрафного от Михаила Горешвили забивает Константин Морозов: 2:1.

Во втором тайме счет долго остается неизменным. Но незадолго до финального свистка – на 91-й минуте – рефери назначает пенальти в ворота «Звезды», и Иван Маркелов забивает третий гол в ворота соперников. Дерби оказалось в пользу возрожденного «Амкара Пермь».