В Прикамье в одном месте произошли две аварии за два часа

Все, что осталось от "Лады Гранты" после столкновения с фурой. Скриншот видео паблика ВК "ЧП ДТП Пермь".

Мы уже писали о жутком ДТП, которое произошло возле Полазны, где большегрузная фура выехала на встречку и подмяла под себя легковушку «Лада Гранта». Те, кто чуть позже проезжал по этой трассе, предположили, что большегруз высочил на встречную полосу, объезжая две столкнувшиеся легковушки.

Однако в полиции уточнили, что это были две разные аварии, хотя они и произошли в одном месте почти в одно время.

- Сегодня в воскресенье, 26 сентября, около 9:00 на 10 километре автодороги Полазна - Чусовой со стороны Чусового в направлении Полазны двигался автомобиль «Скания» под управлением 30-летнего водителя, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. - По предварительной информации, водитель грузовика, совершая обгон, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем «Лада Гранта» под управлением 31-летнего водителя. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля.

В 10:48 на расстоянии 500 метров от первого ДТП 45-летняя женщина-водитель на «Рено Сандеро» двигалась также в направлении поселка Полазна, не выбрала безопасную дистанцию и допустила столкновение с впереди идущим в попутным направлении автомобилем «Опель Инсигна» под управлением 55-летней женщины. В результате аварии пострадала 74-летняя пассажирка автомобиля «Рено». По всем фактам ДТП проводятся проверки, устанавливаются все обстоятельства происшествий.

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