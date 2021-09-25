Под Чайковским пропала семья с двумя маленькими детьми

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Фото: Александр ГЛУЗ
В Прикамье под Чайковским вечером 25 сентября пропала семья с двумя маленькими детьми.
Как сообщили в группе «Чайковский пожарный», семья потерялась в 20:00 в километре от деревни Жигалки. По предварительной информации, семья проехала километр по трассе от деревни Жигалки в сторону Камбарки и свернула налево на проселочную дорогу.
В какой-то момент семья вышла из своей машины и заблудилась в лесу. С потерявшимися долго не могли установить связь. По последней информации до обнаружения, они вышли на одну из проселочных дорог и пытались развести костер.
Но в итоге история закончилась благополучно и тот же источник сообщил, что семью нашли.
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