В Перми из-за пожара эвакуировали кинотеатр «Кристалл»

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми из-за пожара эвакуировали посетителей и сотрудников кинотеатра «Кристалл». Как сообщает краевое МЧС, о возгорании стало известно около 15:00.

Дым шел из подземной парковки – горели коробки на стеллажах. Всего из кинотеатра эвакуировали 260 человек. В их числе – 20 детей.

По факту происшествия проводится проверка.

Напомним, в этот же день эвакуировали сотрудников и пассажиров пермского аэропорта Большое Савино. В багаже одного из пассажиров обнаружили подозрительный предмет.