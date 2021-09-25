Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия25 сентября 2021 15:37

В Перми из-за пожара эвакуировали кинотеатр «Кристалл»

Горела подземная парковка, погибших и пострадавших нет
Григорий СЕРЕДКИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми из-за пожара эвакуировали посетителей и сотрудников кинотеатра «Кристалл». Как сообщает краевое МЧС, о возгорании стало известно около 15:00.

Дым шел из подземной парковки – горели коробки на стеллажах. Всего из кинотеатра эвакуировали 260 человек. В их числе – 20 детей.

По факту происшествия проводится проверка.

Напомним, в этот же день эвакуировали сотрудников и пассажиров пермского аэропорта Большое Савино. В багаже одного из пассажиров обнаружили подозрительный предмет.