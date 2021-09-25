«Звезда-2005» разгромила казанский «Рубин»

Фото: ЖФК "Звезда-2005"

Пермский ЖФК «Звезда-2005» в родных стенах разгромил казанский «Рубин». Матч состоялся на поле стадиона «Звезда» в Перми и завершился со счетом 4:0.

Голами в составе пермских «звездочек» отметились Олеся Курочкина (хет-трик) и Наталья Гриб.

Напомним, в женской Суперлиге «Звезда-2005» занимает 4-е место. У клуба 37 очков, 10 побед, 7 ничьих и 4 поражения. На 3 очка пермский клуб отстает от 3 места.

Следующий матч пермячек намечен на 9 октября. На выезде наша команда встретится с московским «Чертаново». До конца сезона «Звезде-2005» осталось провести 6 матчей.