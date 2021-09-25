В Прикамье за сутки выявлено 472 заражения COVID-19

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В Пермском крае за минувшие сутки выявлено 472 новых случая заражения коронавирусом. 42 человека лечатся в больницах, 430 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Прикамье перевалило за 99 тыс. человек. В числе 472 новых инфицированных 179 пациентов мужского пола, 293 – женского, среди заболевших 89 детей.

Выздоровело 350 человек.

Скончалось от вируса за сутки 28 человек. Общее число умерших от COVID-19 в регионе за время пандемии достигло 4 718.