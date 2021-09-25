Пермяк организовал нелегальные пассажирские перевозки по Каме

Фото: Пресс-служба Центрального межрегионального СУ на транспорте СКР

В Пермском крае 57-летний мужчина организовал нелегальные перевозки по Каме. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном СУ на транспорте СКР.

Перевозчика выявили в августе 2021 года. За деньги мужчина перевозил более 40 человек на судне «Людмила». Но техническая безопасность судна и пассажиров на нем не была обеспечена, а жизнь и здоровье пассажиров подверглись реальной угрозе.

Помимо этого, судно не было предъявлено к освидетельствованию. Не подтвержден был его класс для эксплуатации в данном плавании. А экипаж не мог обеспечить безопасную перевозку пассажиров и багажа. А главное, в случае ЧП, на судне не было достаточного количества спасательных жилетов.

Теперь в отношении перевозчика возбуждено уголовное дело за оказание услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности жизни и здоровья людей.