В прикамских школах на карантин из-за COVID-19 ушел 221 класс

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае на карантин из-за выявленных заражений COVID-19 ушли уже 220 классов. Об этом на брифинге сообщил глава краевого Управления Роспотребнадзора Виталий Косарев.

Помимо этого, в школах выявлено 5 524 контактных ученика. Также на карантин ушли 63 группы в 46 детских садах. В них выявили 1 175контактных детей.

В 22 ссузах 36 закрытых на карантин групп. Там обнаружено 803 контактных.

Как отметил Виталий Косарев, учебный процесс в образовательных учреждениях не прерывается. На двухнедельный карантин закрываются только те группы и классы, где были выявлены заболевшие коронавирусом. Контактировавшие с заболевшими переведены на дистанционное обучение.