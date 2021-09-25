Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество25 сентября 2021 8:10

В прикамских школах на карантин из-за COVID-19 ушел 221 класс

Григорий СЕРЕДКИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае на карантин из-за выявленных заражений COVID-19 ушли уже 220 классов. Об этом на брифинге сообщил глава краевого Управления Роспотребнадзора Виталий Косарев.

Помимо этого, в школах выявлено 5 524 контактных ученика. Также на карантин ушли 63 группы в 46 детских садах. В них выявили 1 175контактных детей.

В 22 ссузах 36 закрытых на карантин групп. Там обнаружено 803 контактных.

Как отметил Виталий Косарев, учебный процесс в образовательных учреждениях не прерывается. На двухнедельный карантин закрываются только те группы и классы, где были выявлены заболевшие коронавирусом. Контактировавшие с заболевшими переведены на дистанционное обучение.