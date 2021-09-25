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Общество25 сентября 2021 8:01

В Перми осужден мошенник, обманувший водителей на 120 тысяч рублей

Он создавал фейки в соцсетях и предлагал помощь в получении прав
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: архив "КП"

В Перми осудили 32-летнего горожанина, который обманывал водителей в соцсетях. Подробности дела рассказали в краевой прокуратуре.

Так, с начала 2020 года и по февраль текущего года мошенник похитил у граждан более 120 тыс. руб. Он создавал в соцсетях страницы несуществующих людей. И размещал объявления, что якобы является сотрудником правоохранительных органов и может помочь в восстановлении или получении водительского удостоверения. А также сдаче экзамена для получения водительских прав.

Но за свои услуги он требовал деньги. И доверчивые потерпевшие переводили их ему на банковскую карту.

Мошенник обманывал людей более года. В результате Орджоникидзевский районный суд приговорил виновного к 2 годам 6 месяцам колонии строгого режима. Помимо этого, с осужденного взыскано в счет возмещения ущерба более 120 тыс. руб.