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Общество25 сентября 2021 7:52

ГИБДД в выходные проведет в Перми массовые проверки

Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Василий Вахрин

25 и 26 сентября в Перми вновь пройдут массовые проверки водителей. Сотрудники ГИБДД проведут профилактическое мероприятие «Опасный водитель», сообщает пресс-служба ведомства.

Цель мероприятия = пресечение грубых нарушении ПДД. Помимо этого, в ходе рейда инспекторы будут выявлять водителей, управляющих транспортными средствами в нетрезвом состоянии.

В Госавтоинспекции напоминают, что за пьяную езду водителю грозит лишение прав до двух лет и штраф в размере 30 тыс. руб. А за повторное правонарушение – уголовная ответственность.