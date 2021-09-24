Три пермских автобуса изменят маршруты следования

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермские автобусы №23, №48 и №88 временно изменят маршруты следования. Об этом рассказали в пресс-службе пермской мэрии.

Так, с 08:00 25 сентября до 06:00 27 сентября, из-за ремонта тоннеля по улице Дзержинского будет закрыто движение транспорта. Автобус №88 «станция «Пермь-2» – улица Трамвайная» будет следовать до остановки «Завод профнастила».

А из-за ремонта на пересечении улицы Ракитной с Восточным обходом, с 08:00 27 сентября до 06:00 18 октября 2021 года, автобусы №23 «Банная Гора – деревня Голованово» и №48 «Чусовской водозабор – микрорайон Январский» в прямом и обратном направлениях будут следовать по улице Академика Веденеева, дороге на Восточный обход, Восточному обходу, улице Фрунзе — и далее по маршрутам следования.

Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на существующих остановках.

Актуальное расписание, а также движение транспорта в режиме online можно посмотреть на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии.