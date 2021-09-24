Синоптики рассказали, сколько еще продлится бабе лето в Пермском крае

Синоптики говорят, что пятница, 24 сентября, окажется самым теплым днем на этой неделе. Фото: Василий Вахрин

В Пермском крае похоже завершается бабье лето, на смену сухим дням придут дожди и похолодание. Синоптики говорят, что пятница, 24 сентября, окажется самым теплым днем на этой неделе. Сегодня столбик термометра поднимется до + 16 градусов. По информации Пермского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночами ожидаются заморозки.

В субботу, 25 сентября, облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер южный 4–9 м/с. Температура воздуха ночью 3…8, днем 9…14°.

В воскресенье облачно с прояснениями, ночью местами, днем в большинстве районов небольшой дождь. Ветер юго-восточный, восточный 4–9 м/с. Температура воздуха ночью 3…8º, днем 7…12º.

По предварительному прогнозу, с 27 по 30 сентября температурный фон ожидается ниже нормы, ночью –3…+2°, днем 3...8°, без существенных осадков, за исключением 29 сентября, когда повсеместно выпадут дожди.