По факту смерти главы краевого СКР начата проверка

Сергей Сарапульцев. Фото: СУ СКР по Пермскому краю

По факту гибели главы пермского краевого СКР в центральном аппарате СК началась процессуальная проверка.

«По факту гибели руководителя следственного управления СК России по Пермскому краю полковника юстиции Сарапульцева в центральном аппарате Следственного комитета проводится процессуальная проверка», - рассказала официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Сейчас в коттеджном поселке, где ушел из жизни Сергей Сарапульцев, работают следователи. На территорию не пускают никого из посторонних.