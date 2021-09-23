В Перми в конце следующей недели откроют движение по 4 полосам улицы Карпинского

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– В конце следующей недели планируем запустить движение по четырем полосам на улице Карпинского, - написал в своем Instagram-аккаунте глава Перми Алексей Дёмкин.

В департаменте дорог и благоустройства администрации Перми сообщили, что сейчас подрядчики начали укладывать асфальтобетонное дорожное покрытие на четной стороне улицы. Одновременно с этим они заканчивают благоустраивать тротуары – значительная их часть площадью более 9 тысяч квадратных метров уже благоустроена. Вдоль проезжей части монтируют наружное освещение, устанавливают светофоры, которыми будет управлять автоматизированная система. До этого здесь уложили новую инфраструктуру – тепловые, водопроводные, газовые, электрические сети и канализацию.

Алексей Дёмкин напомнил, что расширение проезжей части улицы Карпинского до четырех полос позволит разгрузить дороги в Индустриальном районе.

- Это также дает нам задел на будущее, - объяснил он. - В дальнейших планах - расширить участок Карпинского от улицы Стахановской до шоссе Космонавтов, а затем соединить его с улицей Крисанова. В конечном счете, появятся новые транспортные связи Индустриального и Дзержинского районов с центральной частью города.

НАША СПРАВКА

Проект реконструкции улицы Карпинского начали реализовывать в прошлом году. Он финансируется за счёт средств краевого дорожного фонда и бюджета города Перми. В результате реализации проекта дорогу расширят с 2 до 4 полос, на перекрестке улиц Карпинского, Советской Армии и Рязанской автотранспорт пойдет по круговой развязке.