В Перми мужчины попросили деньги на мероприятие для школьников, а потратили их на корпоратив

. Фото: Василий Вахрин

В Перми двое мужчин попросили у регионального правительства деньги на образовательный проект для школьников, а потратили их на корпоратив. Об этом сообщает пресс-служба краевого МВД.

Первый случай произошел в 2017 году. Директор пермского учреждения допобразования решил за счет бюджета края провести корпоратив для своих сотрудников. Для этого он попросил педагога учреждения предоставить в краевое минобрнауки подложные документы о якобы запланированном туристическом мероприятии для школьников.

Но по факту никакого мероприятия не было. Из краевого бюджета обвиняемым выделили 134 тыс. руб. Аналогично указанные лица в 2018 году похитили деньги из бюджета Прикамья в сумме 138 тыс. руб.

В отношении бывшего директора центра и преподавателя избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Материалы уголовного дела передадут в суд для рассмотрения по существу.