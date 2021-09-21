В Перми мужчины попросили деньги на мероприятие для школьников, а потратили их на корпоратив

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Фото: Василий Вахрин
В Перми двое мужчин попросили у регионального правительства деньги на образовательный проект для школьников, а потратили их на корпоратив. Об этом сообщает пресс-служба краевого МВД.
Первый случай произошел в 2017 году. Директор пермского учреждения допобразования решил за счет бюджета края провести корпоратив для своих сотрудников. Для этого он попросил педагога учреждения предоставить в краевое минобрнауки подложные документы о якобы запланированном туристическом мероприятии для школьников.
Но по факту никакого мероприятия не было. Из краевого бюджета обвиняемым выделили 134 тыс. руб. Аналогично указанные лица в 2018 году похитили деньги из бюджета Прикамья в сумме 138 тыс. руб.
В отношении бывшего директора центра и преподавателя избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Материалы уголовного дела передадут в суд для рассмотрения по существу.