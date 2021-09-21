В Перми откроются четыре пункта вакцинации от гриппа и COVID-19

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В Перми в нескольких районах откроются пункты вакцинации от COVID-19 и гриппа. Об этом сообщили в краевом Управлении Роспотребнадзора.

Желающим вакцинироваться при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. А перед вакцинацией будет проводиться врачебный осмотр.

Первый пункт откроется в гипермаркете «Магнит» на улице Светлогорской, 15а. Он будет работать с 20 по 24 сентября с 11:00 до 18:00, а также 25 и 26 сентября с 9:00 до 13:00.

22 сентября с 10:00 утра до 18:00 вечера на привычном месте перед цирком появится прививочный автобус. В этих пунктах можно привиться препаратами «ГамКовидВак», «Спутником Лайт» и вакциной от гриппа «Ультрикс Квадри».

22, 23, 24 сентября с 10:00 до 20:00 и 25, 26 сентября с 12:00 до 18:00 привиться можно будет поставить в ТРЦ «Планета» на шоссе Космонавтов, 162б.

Еще один пункт вакцинации появится в ТРК «Семья» на улице Революции, 13. 23, 24 сентября он проработает с 14:00 до 20:00, а 25 сентября с 12:00 до 16:00. В этих двух пунктах прививки будут делать вакцинами «Спутник Лайт» и «Ультрикс Квадри».