В автобусах, где отменили кондукторов пассажиров без билетов будут штрафовать

С 22 сентября на 4 маршрутах будут работать контролеры. Фото: Василий Вахрин

В Перми в автобусных маршрутах №4, №59 и №80 и трамвае №8, безбилетников начнут штрафовать контролер.

Первое время, пока шла наладка бескондукторной системы оплаты проезда, «зайцев» никто не штрафовал, но со среды, 22 сентября, на маршруты выйдут контролеры. Нарушителям грозят штрафы – 500 рублей за первое нарушение и 1000 за повторное.

В департаменте транспорта города предупреждают, что на время проверки валидаторы будут блокироваться.