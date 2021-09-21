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Общество21 сентября 2021 14:54

В автобусах, где отменили кондукторов пассажиров без билетов будут штрафовать

Контролеры начнут работать на трех автобусах и одном трамвае
Анна Маркова
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С 22 сентября на 4 маршрутах будут работать контролеры.

С 22 сентября на 4 маршрутах будут работать контролеры.

Фото: Василий Вахрин

В Перми в автобусных маршрутах №4, №59 и №80 и трамвае №8, безбилетников начнут штрафовать контролер.

Первое время, пока шла наладка бескондукторной системы оплаты проезда, «зайцев» никто не штрафовал, но со среды, 22 сентября, на маршруты выйдут контролеры. Нарушителям грозят штрафы – 500 рублей за первое нарушение и 1000 за повторное.

В департаменте транспорта города предупреждают, что на время проверки валидаторы будут блокироваться.