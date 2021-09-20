В Пермь срочно вылетают глава Минобрнауки РФ Фальков и глава Минздрава Мурашко

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В связи с трагическими событиями в ПГНИУ Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главам Минздрава и Минобрнауки срочно вылететь в Пермь. Об этом сообщили в Правительстве России.

По имеющимся данным, 20 сентября один из студентов, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим.

Точные данные о погибших и пострадавших уточняются. По последним данным, погибло 8 человек. Пострадало - 24.

По информации пресс-службы вуза, нападавший задержан и ликвидирован.