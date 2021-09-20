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Общество20 сентября 2021 6:29

На неделе с 20 по 24 сентября в Пермский край придет потепление

Синоптики рассказали о погоде в регионе
Анна Маркова
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В Пермском крае на этой неделе станет немного теплее, чем на минувшей.

В Пермском крае на этой неделе станет немного теплее, чем на минувшей.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае на этой неделе станет немного теплее, чем на минувшей. Синоптики говорят, что в с 20 по 21 будет прохладно, но уже к середине недели к нам поступит более теплый воздух. Небольшие дожди возможны лишь в выходные дни. По прогнозу научно-популярного метеорологического проекта «Метеоролог и я», со вторника заморозки ночью ожидаются уже почти повсеместно. Однако, из-за поступления более теплого воздуха по высотам, дневная температура воздуха вырастет.

В понедельник, 20 сентября, облачно с прояснениями, местами ночью слабый мокрый снег, днем дождь. Температура воздуха ночью −3…+2°, днем +3…+8°. Ветер северный, северо-западный 3-8 м/с.

Во вторник, 21 сентября, ночью местами туман. Ночью −4…+1°, днем воздух прогреется до +6…+11°.

22 сентября погода особо не изменится, ночью −3…+2°, днем +7…+12°. Еще теплее днем станет в четверг, обойдется без осадков. Температура воздуха ночью −2…+3°, днём +10…+15°. Рабочая неделя закончится вполне комфортной температурой, будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью +1…+6°, днём +11…+16°. Ветер юго-восточный 2-7 м/с.