Особняк бывшего вице-премьера Пермского края продадут с торгов

Надежда Кочурова Фото: архив "КП"

Двухэтажный особняк с цокольным этажом и мансардой, находящийся на улице Вольской в Кировском районе Перми, будет продан с молотка. Это здание принадлежит бывшему вице-премьеру Пермского края Надежде Кочуровой. В августе Арбитражный суд Пермского края по иску «Сбербанка» и «Татфондбанка» признал банкротами и экс-чиновницу, и ее мужа. Теперь их имущество будет реализовано на торгах.

В Федеральном реестре сведений о банкротстве сообщается, что дом с земельным участком и надворными постройками оценили в 6,5 миллионов рублей.

Напомним, Надежда Кочурова с 2001 по 2012 годы работала в администрации Перми, с июня 2012 года по январь 2015 года занимала должность заместителя председателя правительства Пермского края по социальным вопросам.

В июле 2018 года Надежда Кочурова была назначена и.о. директора департамента образования и науки администрации Приморского края. Но уже в марте 2019 года была освобождена от должности из-за выявленных нарушений при финансировании муниципалитетов. Деньги вовремя не перечислялись, отчего возникли задержки заработной платы и стипендий.