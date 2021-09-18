Движение возле моста через реку Полазну перекроют 19 сентября

В Пермском крае проведут ремонт моста. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Прикамье 19 сентября, в воскресенье, полностью перекроют движение на участке в районе моста через реку Полазну. Об этом сообщает управлении автомобильных дорог и транспорта региона. Проехать не получится с 9.00 до 9.40. Подрядчик планирует провести там ремонт

На время ремонтных работ обе полосы автодороги будут заняты. Движение транспорта общей массой до 5 тонн перенаправят через поселок Полазна. На месте будут работать регулировщики, специалисты установят соответствующие дорожные знаки.