Гендиректор Союза промышленников и предпринимателей Пермского края: Ходить на выборы важно

- Фото: Василий Вахрин

Генеральный директор Союза промышленников и предпринимателей Пермского края "Сотрудничество" Василий Цыганков пришел на избирательный участок в школу Олимпийского резерва на Сибирской. На этом участке он голосует уже ни один десяток лет и каждый раз приходит с утра.

- Ходить на выборы важно, потому что мы избираем на 5 лет нашу законодательную власть, нашу перспективу на 5 лет. Потому что мы живем в государстве. И вопросы задавать проще всего. Важно участвовать, тогда будет и проще решение каких-то вопросов. Я сегодня иду по Бульвару Советской армии, прекрасный бульвар стал. За одно лето он преобразился. Есть итоги работы, сделали. Очень много и в городе делается и в крае. Дороги меняются, инфраструктура, дома новые появляются. Настроение у людей совсем другое. Я считаю, что никто не сделает, если мы сами не будем в этом участвовать. Ходить на выборы, выбирать власть, которая организует и делает, заботится о населении, о людях, о жителях страны – вот так это и понимаю. Это наш гражданский долг. Мы граждане, мы живем в государстве, и мы должны исполнять свой государственный, конституционный и гражданский долг. В конце концов человеческий, - отметил Василий Цыганков.

По информации Избиркома, все избирательные участки в Пермском крае оснащены системой видеонаблюдения. Трансляция будет вестись круглосуточно все три дня.

- Спустя несколько часов голосования, никаких сообщений о серьезных нарушениях не поступало. Выборы проходят в спокойной обстановке, - Избирком.