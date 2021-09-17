Избирательные участки в Перми оборудовали пандусами для маломобильных жителей

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На избирательный участок пришла председатель Пермской краевой организации общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество инвалидов» Надежда Романова.

"Избирательные участки полностью оборудованы всеми мерами противоковидной защиты. Все предусмотрено. И может прийти любой гражданин, не боясь каких-либо контактов, проголосовать. Я считаю, что это все очень хорошо. И на сегодня избирательные участки в полной готовности.

Что касается маломобильных избирателей, то тоже очень большая работа проведена избирательными комиссиями на местах. Потому что есть пандусы там, где это необходимо. Есть люди, которые оказывают ситуационную помощь на участке, если необходима помощь. Поэтому все доступно, все удобно. Приходите голосовать", - сообщила Надежда Романова