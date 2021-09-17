Пермяк украл кассеты для бритья на 50 тысяч рублей

. Фото: Василий Вахрин

В Перми вынесли приговор магазинному вору. Как рассказали «КП-Пермь» в краевом МВД, все преступления злоумышленник совершил на протяжении двух недель в июле 2021 года. Так, вор вынес из гипермаркетов одной торговой сети кассеты для бритья на сумму более 50 тыс. руб.

Шоплифтер тчательно продумал схему кражи: скручивал отверткой антикражные боксы. Затем прятал кассеты под одеждой и как ни в чем не бывало проходил через «рамки», минуя кассиров.

Кражи продлились две недели, пока вора не вычислили с помощью видеокамер наблюдения. Сотрудники службы безопасности задержали подозреваемого с поличным при очередной краже товара и передали сотрудникам полиции.

В итоге суд приговорил «кассетного вора» к 280 часам обязательных работ. Вдобавок он должен будет возместить ущерб торговой сети.