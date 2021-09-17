Коронавирусом в Пермском крае за сутки заболели 448 человек

За сутки от ковида скончались еще 27 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае за сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 448 жителей. Роспотребнадзор сообщает, что 36 человек проходят лечение в больницах, 412 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди заболевших 49 детей.

За сутки от ковида скончались еще 27 человек. С начала пандемии в регионе выявили более 95 тысяч случаев коронавирусной инфекции.

Напомним, что в выходные в Перми будут работать два мобильных пункта вакцинации. Желающих пройти вакцинацию будут ждать в ТРК «Семья», улица Революции, 13 (1-я очередь, 1-й этаж).

Время работы – 17 сентября с 14.00 до 20.00, 18 сентября с 12.00 до 16.00. В наличии – вакцина «Спутник Лайт», вакцина от гриппа;

ТРК «Планета», шоссе Космонавтов, 162Б (1-й этаж).

Время работы – 17 сентября с 16.00 до 20.00, 18 и 19 сентября с 12:00 до 18:00. Там будут прививать вакциной «Спутник Лайт» и вакциной от гриппа.