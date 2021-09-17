Цена бензина в Прикамье за две недели снизилась четыре раза

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По информации краевого УФАС России, в сентябре 2021 года компания «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» четыре раза снижала цены на бензин на своих АЗС в Прикамье. Об этом сообщает пресс-служба пермских антимонопольщиков.

Так, 2 сентября цена упала на 12 коп. за литр. 4 сентября понизилась еще на 11 коп. 6 сентября – на 15 коп., а 16 сентября - на 5 коп. В итоге, за две недели бензин подешевел на 43 коп. за литр.

При этом, за год цены на бензин АИ-92 на АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» в Прикамье выросли на 4,93 %. На АИ-95 – на 4,90 %. А дизельное топливо подорожало на 5,61 %.