В торговых центрах Перми три дня будут открыты пункты вакцинации

Прививку можно сделать не только против коронавируса, но и против гриппа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Перми в ближайшие дни в двух торговых центрах будут работать мобильные пункты вакцинации. В них можно сделать прививку против коронавируса и гриппа.

Желающих пройти вакцинацию будут ждать в ТРК «Семья», улица Революции, 13 (1-я очередь, 1-й этаж).

Время работы – 17 сентября с 14.00 до 20.00, 18 сентября с 12.00 до 16.00. В наличии – вакцина «Спутник Лайт», вакцина от гриппа;

ТРК «Планета», шоссе Космонавтов, 162Б (1-й этаж).

Время работы – 17 сентября с 16.00 до 20.00, 18 и 19 сентября с 12:00 до 18:00. Там будут прививать вакциной «Спутник Лайт» и вакциной от гриппа.

Сделать прививку смогут все желающие старше 18 лет. Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр.