В пермских магазинах, на пищеблоках больниц и школ нашли поддельные молоко и сливочное масло

Поддельными молочными продуктами кормили детей и больных. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пермском крае Роспотребнадзор обнаружил некачественные молочные продукты в магазинах, на пищеблоках больниц и школ. С начала года специалисты проверили 240 образцов, не соответствовали нормам 5 проб или 2,0%.В надзорном ведомстве рассказали, где нашли некачественные продукты.

ИП Напойкин А.А. Адрес производства: Свердловская область, Екатеринбург, Самолетная ул., 55. Продукт: масло крестьянское сладко-сливочное несоленое высшего сорта в потребительской упаковке с массовой долей жира 72,5%, дата производства 27.01.2021, ГОСТ 32261-2013;

ООО «Велда». Адрес производства: Челябинская область, Озерск, Кыштымская ул., 8. Продукт: масло крестьянское сладко-сливочное несолёное высшего сорта в потребительской упаковке с массовой долей жира 72,5%, дата производства 27.01.2021, ГОСТ 32261-2013.

Некачественную продукцию продавали в магазине «Доброцен» по адресу: Пермь, ул. Героев Хасана, 64, корп. 1.

ООО «Стилтон». Адрес производства: Самарская область, Самара, Заводское шоссе, 14. Продукт: молоко сухое цельное ТМ «Стилтон» 26%, упакованное в бумажный мешок 25 кг, дата производства 14.01.2021, ГОСТ 33629-2015, номер партии 3, срок годности до 13.01.2023.

Некачественную продукцию реализовывал ИП Столбова Е.В. (адрес склада: Пермский край, Кизел, Пролетарская ул., 38) – поставщик продуктов питания в организации начального образования Пермского края.

ООО «Молторг». Юридический адрес: Пермский край, Пермь, ул. Нефтяников, 27, офис 20 б, адрес производства: Пермский край, Ильинский район, с. Сретенское, Промышленная ул., 8/3. Продукт: масло сладко-сливочное несоленое крестьянское, упакованное в транспортную тару массой нетто 5 кг, ГОСТ 32261-2013, № партии 119, дата производства 28.04.2021.

Поддельные продукты поставляла ООО «Элиона» для лечебного питания пациентов стационара ГБУЗ ПК «Пермская краевая клиническая психиатрическая больница» по адресу: Пермь, мкрн Банная гора, 2-я Корсуньская ул., 10.

ЗАО «Молоко». Адрес производства: Пермский край, Чайковский, Энергетическая ул., 28. Продукт: молоко питьевое пастеризованное 3,2%, упакованное в потребительскую тару, объем 1,0 л.

Некачественную продукцию реализовывало ГБУЗ ПК «Верещагинская ЦРБ», осуществляющее деятельность по организации лечебного питания на пищеблоке по адресу: Пермский край, Верещагино, Октябрьская ул., 74.