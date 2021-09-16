В Пермском крае коронавирусом за сутки заболели 446 человек

Общее число случаев заболевания ковидом в Пермском крае - 94 605 человек. Фото: Анна Маркова

В Пермском крае коронавирусом за сутки заболели еще 446 человек, об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

47 человек проходят лечение в больницах, 399 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди заболевших 61 ребенок. На лечении в больницах на сегодня остаются 3096 человек. Скончались за сутки 29 пациентов с коронавирусом. Среди заболевших 61 ребенок.

Общее число случаев заболевания ковидом в Пермском крае - 94 605 человек.