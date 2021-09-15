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Происшествия15 сентября 2021 20:16

Перми разыскивают свидетеля убийства молодой женщины

Ее тело нашли на веранде детского сада
Анна Маркова
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Фото: СКР по Пермскому краю.

Фото: СКР по Пермскому краю.

В Перми следователи разыскивают мужчину, который может быть свидетелем происшествия. Информация размещена на сайте СКР по Пермскому краю.

По данным следствия, 25 июля этого года на веранде заброшенного детского сада в Индустриальном районе Перми было обнаружено тело 31-летней женщины.

Следователи выяснили, что по маршруту движения погибшей были установлены камеры видеонаблюдения, в объектив которых попал мужчина, он мог быть свидетелем происшествия.

СКР проводит проверку и устанавливает обстоятельна произошедшего.

- Следственное управление обращается к разыскиваемому мужчине, а также к жителям города Перми и региона, располагающим какой-либо информацией о разыскиваемом человеке, и просит сообщить известную о нем информацию по телефонам 249-54-55 или 89824468351, либо по телефону 02 или любой отдел полиции.

Фото: СКР по Пермскому краю.

Фото: СКР по Пермскому краю.