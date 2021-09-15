Спорткомплекс «Энергия» в Перми построят на условиях концессии

В Перми новый спортивный комплекс «Энергия», по улице Советской, 100 построят на условиях концессионного соглашения. Фото: Василий Вахрин

В Перми новый спортивный комплекс «Энергия», по улице Советской, 100 построят на условиях концессионного соглашения. Для этого Правительство Пермского края проведет открытый конкурс.

Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. Существующее здание будет снесено, а на его месте построят трехэтажный комплекс. На эти цели администрация планирует потратить 1,1 млрд рублей. Инвестиции в проект оцениваются в 1,6 млрд рублей. По плану объект должен быть введен в эксплуатацию в 2023 году.

Напомним, новый спорткомплекс в центре краевой столицы планируется построить на месте бывшего стадиона «Энергия». Там будет несколько спортзалов, плавательный бассейн, залы с беговыми дорожками и футбольным полем. Посещать новый спортивный объект смогут 1000 зрителей.