В ДТП в Пермском крае погибли два человека

Фото: Дмитрий Шадрин.
В Пермском крае 15 сентября произошла серьезная авария. Недалеко от деревни Верх-Юсьва на трассе Нытва-Кудымкар столкнулись два легковых автомобиля.
Удар был мощнейший, обе машины восстановлению не подлежат. По информации очевидцев аварии, в ДТП погибли два человека, еще один пострадал.
- В черном автомобиле погибла женщина, в серебристом мужчина, - рассказали очевидцы ДТП.
В ГУ МВД подтвердили информацию о произошедшем, подробности уточняются.
В ДТП погибли двое. Фото: Дмитрий Шадрин.