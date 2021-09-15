В ДТП в Пермском крае погибли два человека

Фото: Дмитрий Шадрин.

В Пермском крае 15 сентября произошла серьезная авария. Недалеко от деревни Верх-Юсьва на трассе Нытва-Кудымкар столкнулись два легковых автомобиля.

Удар был мощнейший, обе машины восстановлению не подлежат. По информации очевидцев аварии, в ДТП погибли два человека, еще один пострадал.

- В черном автомобиле погибла женщина, в серебристом мужчина, - рассказали очевидцы ДТП.

В ГУ МВД подтвердили информацию о произошедшем, подробности уточняются.