Стала известна дата прощания с известным правозащитником Перми

Сергею Исаеву был 61 год. Фото: архив "КП"

В Перми 17 сентября, в пятницу, пройдут похороны директора Пермского регионального правозащитного центра (включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) Сергея Исаева. Прощание с ним состоится на улице Старцева, 61, в большом зале с 13 до 14 часов.

Напомним, Сергей Исаев скончался днем 14 сентября, ему был 61 год.

Историк по образованию, автор методических пособий и брошюр Сергей Исаев с 1990-х годов занимался защитой подозреваемых, заключенных, граждан, пострадавших от неправомерных действий сотрудников правоохранительных органов.

«Комсомольская правда» выражает соболезнования родным и близким Сергея Исаева.