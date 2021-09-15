В Перми осудили сына экс-министра территориальной безопасности за хищение 790 тысяч рублей

Суд состоялся в Кировском районе Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми прошел суд сыном экс-министра территориальной безопасности Прикамья, который занимал должность заместителя начальника службы пожаротушения, был начальником дежурной смены. Мужчину обвиняли в пособничестве в мошенничестве в крупном размере, об этом сообщает прокуратура Пермского края.

По информации ведомства, с марта 2015 года по декабрь 2017 года подсудимый, содействовал хищению бюджетных средств ГУ МЧС России по Пермскому краю в сумме более 790 тысяч рублей. Он фиктивно трудоустроил мужчину на должность пожарного.

- Суд приговорил виновного к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, - сообщает прокуратура Пермского края.

Напомним, ранее в суде Кировского района Перми вынесли приговор отцу бывшему министру общественной безопасности Пермского края Андрею Ковтуну . Его признали виновным в том, что он, будучи заместителем начальника окружного центра МЧС, четыре года получал часть зарплаты за подставное лицо - Владимира Чудинова, который работал егерем в его охотничьем хозяйстве в Ильинском районе. Таким образом Андрей Ковтун решил сэкономить на зарплате своего работника, чтобы не платить ему из собственного кармана.

Суд приговорил Андрея Ковтуна к трем годам восьми месяцам условно, штрафу в размере 50 тысяч рублей и лишению звания генерал-майора