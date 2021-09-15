Следить за соблюдением законности на выборах поможет приложение СПРАВЕДЛИВЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ

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В партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» готовятся к наблюдению за ходом предстоящих выборов. На прошедшей пресс-конференции справедливороссы рассказали о новом проекте, который называется СПРАВЕДЛИВЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ: защитим каждый голос.

В рамках этого проекта идет подготовка координаторов наблюдения и обучение наблюдателей. Также разработано инновационное мобильное приложение СПРАВЕДЛИВЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ, которое будет помогать наблюдателям работать на избирательных участках.

В Пермском крае в течение трех дней уже обучали более 50 координаторов из Перми и других городов края, а также из соседних территорий. Из числа координаторов были отобраны наблюдатели, которые будут следить за соблюдением законности во время голосования и при подсчете бюллетеней на выборах 19 сентября. Как отмечают справедливороссы, в Прикамье на большинстве избирательных участков в дни голосования будут работать представители партии и кандидатов.

При этом участники проекта СПРАВЕДЛИВЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ подчеркивают: они видят свою задачу в том, чтобы был правильно учтен голос каждого избирателя, независимо от его политических взглядов.

Лидер партии Сергей Миронов отметил, что наблюдателям необходимо использовать все законные возможности и внимательно следить за прозрачностью и честностью выборов.

- Они будут отнимать ваши голоса, а мы будем возвращать их. За нарушение избирательного закона виновных ждет уголовная ответственность, – подчеркнул Сергей Миронов.

В конференции справедливороссов приняли участие члены совета Регионального отделения партии в Пермском крае.

Руководитель регионального отделения Вероника Куликова рассказала об инновационном мобильном приложении СПРАВЕДЛИВЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ, которое поможет наблюдателям отслеживать, как проходит подготовка к выборам, наблюдать за процессом голосования и за обработкой его результатов.

- Такое приложение позволит оперативно заявить о нарушениях и принять все законные меры для их устранения, – отметила Вероника Куликова. – С помощью СПРАВЕДЛИВОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ мы сможем получить реальную картину итогов выборов. А это очень важно - только борьба за честный учет каждого голоса привлечет людей на избирательные участки и поменяет их отношение к политике и политикам.

Напомним, голосование пройдет 17, 18 и 19 сентября. Пермяки выберут депутатов городской думы, Законодательного собрания и Государственной Думы.

Своих кандидатов выдвинули 14 избирательных объединений. Всего на выборы в Прикамье заявилось более 2000 кандидатов, из них зарегистрировано 1839 кандидатов.