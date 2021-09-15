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Общество15 сентября 2021 12:41

С конца сентября из Перми можно улететь по пяти новым направлениям

Авиакомпания RedWings приступает к субсидированным перелетам
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Авиакомпания Red Wings с конца сентября начнет региональные субсидированные рейсы из Перми. Как рассказали в пресс-службе аэропорта Большое Савино, на старте программы полеты будут выполняться в пять городов – Астрахань, Махачкалу, Мурманск, Омск и Челябинск.

Рейсы будут выполнять лайнеры SSJ100, вмещающие по 100 пассажиров.

В Астрахань и Мурманск полеты начнутся с 26 сентября и будут выполняться по воскресеньям. В Омск – с 28 сентября, по вторникам и четвергам. В Челябинск – с 28 сентября, по вторникам и субботам. В Махачкалу полеты стартуют с 30 сентября и будут выполняться по четвергам и субботам.