Сбер запустил портал по финансовой грамотности

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Сбер запустил информационно-образовательный проект СберКлевер, направленный на повышение финансовой грамотности. Цель нового ресурса — показать, что управлять финансами (а значит, и улучшить качество своей жизни) под силу каждому.

На единой платформе собрана важная информация об обращении с деньгами и финансовых инструментах для накоплений, страхования и инвестиций, необходимая всем независимо от возраста и уровня дохода. Она представлена в разных форматах — это и академический контент, который впоследствии сложится в полноценную финансовую энциклопедию, и образовательно-развлекательные материалы. Вариативность подачи информации и её градация по уровню сложности (от нулевого до продвинутого) позволят любому читателю найти полезные и актуальные для него сведения.

СберКлевер предлагает не только статьи, но и полноценные обучающие курсы на разные темы: как управлять личными финансами, как начать инвестировать, какие налоги и преференции существуют, как обезопасить себя в цифровой среде, как выбрать страховку и многое другое.

Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

«Мы живем в удивительном мире, в котором уже создано невероятное количество финансовых инструментов для накопления, приумножения и защиты капитала, огромное количество аналитики, показателей, новостей. Наш образовательный портал СберКлевер приглашает вас в увлекательное путешествие по финансовой вселенной, результатом которого станет осознанное отношение к собственным финансам и, как следствие, рост личного благосостояния».

Пётр Колтыпин, вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«В эпоху бурного развития финансовых возможностей продуктов на рынке становится очень много, и разобраться в них самостоятельно простому человеку очень сложно. Сбер всегда выступал своеобразным "финансовым компасом", который позволял клиентам лучше ориентироваться в финансовом мире и делать правильный выбор. Уверен, благодаря образовательной платформе СберКлевер, мы сможем помочь нашим клиентам стать полноценным участником на рынке финансовых и страховых инструментов, чтобы смело смотреть в свое финансовое будущее».