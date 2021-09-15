Глава Перми Алексей Дёмкин поручил ежедневно контролировать процесс подачи отопления

Алексей Дёмкин. Фото: администрация Перми

В Перми начался отопительный сезон. В этому году власти решили не дожидаться традиционной «пятидневки», когда температура воздуха не превышает +8 градусов, и уже с 7 сентября начали обеспечивать теплом соцучреждения.

Начальник департамента ЖКХ Перми Александр Власов отчитался, что на сегодняшний день отоплением обеспечены 96,5% детских садов и школ города, 83,3% учреждений культуры и 94,4% спортивных учреждений. Также отопление начали давать и в жилые дома. На данный момент к к отоплению подключены 3087 домов, это 52% от всех жилых домов в Перми.

Глава Перми Алексей Дёмкин поручил своему заму Игорю Субботину ежедневно контролировать процесс подачи отопления, пока тепло не будет запущено во всем городе. Для этого каждый день он будет собирать руководителей сетевых компаний, районов, прокуратур.

Отметим, что запуск тепла происходит не одномоментно. Ход подключения зависит от неоднородного рельефа города. Заполнение систем отопления и их выход на оптимальные параметры работы занимает две-три недели. Только после батареи приходят в «нормативное» состояние и начинают греть в полную силу.

Куда звонить по вопросам отопления?

15 сентября открылась «горячая линия» в департаменте ЖКХ администрации Перми: 290-05-17, 212-14-39.

Также звонки будет принимать единый диспетчерский центр в ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» по телефону 270-00-40. В центральную диспетчерскую «Пермской сетевой компании» можно позвонить по телефону 243-72-99.

Также по вопросам, связанным с запуском тепла, можно позвонить в районные администрации в будни с 9.00 до 18.00 (в пятницу – до 17.00):

– Дзержинский район 246-61-37, 246-55-42;

– Индустриальный район 227-94-14, 227-93-34;

– Кировский район 205-62-18, 205-62-17;

– Ленинский район 212-13-63, 212-33-74;

– Мотовилихинский район 260-46-04, 260-37-77;

– Орджоникидзевский район 263-44-57, 263-47-26;

– Свердловский район 244-13-89, 244-40-13;

– посёлок Новые Ляды 295-86-46, 295-85-82.