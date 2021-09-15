Глава МКУ «Пермблагоустройство» Евгений Масалев покинул свой пост

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Глава МКУ «Пермблагоустрйоство» Евгений Маслаев покинул свой пост. Это «КП-Пермь» подтвердили в пресс-службе горадминистрации.

Бывший глава МКУ проработал на своем посту 9 лет и покинул его по собственному желанию. Исполняющим обязанности директора организации назначен замруководителя учреждения Александр Косов.

Отметим, что с 1 сентября свою должность оставил и главный инженер «Пермблагоустрйоства» Матвей Чувашов.

МКУ «Пермблагоустройство» выполняет муниципальные услуги, работы и функции по содержанию, строительству, реконструкции и капремонту объектов внешнего благоустройства Перми. А также осуществляет технический надзор и контролирует выполнение работ.